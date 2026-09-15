IL CASO Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran dopo le dichiarazioni pro Palestina Il rapper non aprirà più le date americane del “Loop Tour”: decisiva l’opposizione di alcuni stadi. Lui respinge le accuse di antisemitismo e ribadisce il sostegno alla popolazione palestinese

Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran dopo le dichiarazioni pro Palestina.

Macklemore non sarà più tra gli artisti di apertura delle prossime date statunitensi del “Loop Tour” di Ed Sheeran. Il rapper americano è stato escluso dalla tournée dopo le dichiarazioni a sostegno della Palestina pronunciate durante alcuni concerti, tra cui quello del 4 settembre al MetLife Stadium, in New Jersey.

Durante l’esibizione Macklemore aveva pronunciato dal palco le parole “Free Palestine”, mostrando anche immagini legate alla guerra nella Striscia di Gaza. Le sue dichiarazioni hanno provocato critiche e proteste da parte di alcune organizzazioni ebraiche e filo-israeliane. A confermare l’esclusione è stato Messina Touring Group, promoter della parte statunitense del tour. Secondo la società, diversi gestori degli stadi che ospiteranno le prossime date avrebbero comunicato di non essere disposti ad accogliere gli spettacoli se Macklemore fosse rimasto nella lineup, mettendo così a rischio la prosecuzione della tournée.

In un lungo messaggio pubblicato sui social, Macklemore ha raccontato di aver avuto nei giorni scorsi alcune “conversazioni difficili” con Ed Sheeran, suo amico da molti anni. Il rapper ha attribuito un ruolo centrale nelle pressioni al miliardario Robert Kraft, proprietario del Gillette Stadium del Massachusetts e dei New England Patriots. Kraft ha confermato di aver deciso di non consentire a Macklemore di esibirsi al Gillette Stadium nelle date del 25 e 26 settembre, sostenendo che alcune recenti dichiarazioni e una più ampia storia di retorica e immagini utilizzate dal rapper siano state offensive nei confronti della comunità ebraica.

Macklemore ha respinto le accuse di antisemitismo e ribadito la propria posizione a favore della popolazione palestinese. Negli ultimi anni il rapper si è espresso più volte sul conflitto israelo-palestinese e nel 2024 aveva pubblicato “Hind’s Hall”, brano di protesta in sostegno delle manifestazioni universitarie pro Palestina negli Stati Uniti. L’esclusione riguarda le restanti date americane nelle quali Macklemore avrebbe dovuto aprire i concerti di Sheeran. Il tour riprenderà il 19 settembre a Philadelphia.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: