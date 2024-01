RICORRENZA SCIENZA Madame Curie: un viaggio pisano in Italia Un documento inedito della Università di Pisa racconta la permanenza della due volte premio Nobel Marie Curie in Toscana per studiare la radioattività naturale

La scienziata francese d'origine polacca è la prima donna a ricevere il Nobel per la Fisica nel 1903 (per la Chimica nel 1911) grazie agli studi sulle radiazioni con il marito Pierre. Formazione ginnasiale nella Polonia d'influenza russa e poi scienze alla Sorbona. Sposa Curie, il noto fisico e matematico, studioso della radioattività. Giunse a Pisa da sola in treno, di notte, nel 1918 per studiare il fenomeno radioattivo naturale delle acque termali traendone risultati importanti. Madame Curie lavorò con il chimico toscano Camillo Porlezza che la accompagnò a Montecatini nell'indelebile viaggio pisano in Italia di una grande donna di scienza.

