Maddalena Savoretti presenta alla Reggenza il suo libro “La sera della prima”

Una serie di racconti frutto di fantasia ma ispirati a personaggi e fatti della realtà quotidiana dell'autrice. Maddalena Savoretti racconta di Alberto, episodi di vita di un giovane sammarinese che si intrecciano con le storie di altri personaggi, in un continuo alternarsi di dubbi e certezze caratteristici del vissuto di ognuno di noi.

Mossa da grande passione per la scrittura, Maddalena Savoretti con “La sera della prima”, arricchisce così la produzione letteraria del Titano. Attività che va sostenuta e incoraggiata, dentro e fuori territorio – evidenzia il Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi, sentendosi in prima persona il dovere di farlo. “Testimoniare il proprio impegno davanti alla Reggenza – ha poi aggiunto il Consigliere Pdcs, Alessandro Cardelli, presente nell'occasione accanto all'amica Maddalena – rappresenta qualcosa di veramente importante per ogni sammarinese”.

Dai Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, l'auspicio che Savoretti prosegua “questo suo piacevole ed interessante percorso narrativo, certi che saprà incontrare l'apprezzamento dei lettori”, in territorio e oltre confine.

