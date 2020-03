ANIMAZIONE IN STREAMING Made in Japan sulla piattaforma di casa Gli ANIME dello Studio GHIBLI su NETFLIX a marzo i titoli creativi dell'animation giapponese d'autore

Piattaforma streaming agguerriti con la scuola di Miyazaki insieme aTakahata fino al 20 marzo una rassegna di film che hanno fatto la storia. Decine i titoli già dal 1 marzo, impossibile menzionarli tutti ma fare spazio alle chicche animate tradotte e doppiate, si! PRINCIPESSA MONONOKE uomo e natura in un villaggio. Il principe guerriero combatte il cinghiale maledetto. I MIEI VICINI YAMADA di Isao Takahata parla della vita quotidiana giapponese animata protagonista una famiglia rumorosa e strana... di Tokyo. ARRIETTY , IL MONDO SEGRETO SOTTO IL PAVIMENTO di una 14enne in una casa di campagna in cui ci sono strane creature: I PRENDIMPRESTITO. LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE è l'adattamento del RACCONTO DI UN TAGLIABAMBÙ una favola del folklore narra di un boscaiolo che trova una piccola bambina in un germoglio luminoso. BAKUGAN-Battle Planet di un gruppo di amici e il cane Lightning scoprono gli abitatori della crosta terrestre e li utilizzano in battaglia contro nemici e crimine. Anime del cinema in piattaforma tv rivivono per sempre.

