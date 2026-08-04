Made in USA al museo in Bo

Un collettivo funk che celebra il groove in voce soul sul gospel del Kentucky di Alana Hil. Suono fisico sul calore dolce degli strumenti: la cura degli arrangiamenti evoca un passato jazz statunitense in chiave contemporanea, nuova. Tutto è spontaneo e l'improvvisazione è frutto della comunione nella jam session continua che diventa rito per un ensemble aperto agli strumentisti di vari club americani dalla California a New York.









