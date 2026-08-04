TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:41 Ospedale di Stato, Dml denuncia nuove criticità e chiede chiarezza sul futuro 17:00 Notti equatoriali: sul Monte Titano minime superiori a 28 gradi 13:53 Visita Papa Leone: disponibili ulteriori pass online per Piazza della Libertà 13:47 Nel nuovo Rimini Calcio anche Samuele Zannoni e Roberto Benedettini 11:54 Pesca Sportiva, vittorie per Andrea Morri e Federico Soldati 11:32 Rimini, donna investita in via Chiabrera: interviene l’elisoccorso 11:02 L'American Express torna disponibile per i pagamenti a San Marino: l'attivazione dal 17 agosto 07:40 Ceuta, l’Ue cerca l’unità mentre cresce lo scontro tra Italia e Spagna
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Made in USA al museo in Bo

BUTTER FUNK FAMILY di Los Angeles con la cantante ALANA HIL in tour europeo al Museo della Musica di Bologna per (s)Nodi Festival il concerto della band guidata dal produttore PRINTZ BOARD vincitore di due GRAMMY

di Francesco Zingrillo
4 ago 2026

Un collettivo funk che celebra il groove in voce soul sul gospel del Kentucky di Alana Hil. Suono fisico sul calore dolce degli strumenti: la cura degli arrangiamenti evoca un passato jazz statunitense in chiave contemporanea, nuova. Tutto è spontaneo e l'improvvisazione è frutto della comunione nella jam session continua che diventa rito per un ensemble aperto agli strumentisti di vari club americani dalla California a New York.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura