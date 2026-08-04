MUSICA REGIONE

Made in USA al museo in Bo

BUTTER FUNK FAMILY di Los Angeles con la cantante ALANA HIL in tour europeo al Museo della Musica di Bologna per (s)Nodi Festival il concerto della band guidata dal produttore PRINTZ BOARD vincitore di due GRAMMY

Un collettivo funk che celebra il groove in voce soul sul gospel del Kentucky di Alana Hil. Suono fisico sul calore dolce degli strumenti: la cura degli arrangiamenti evoca un passato jazz statunitense in chiave contemporanea, nuova. Tutto è spontaneo e l'improvvisazione è frutto della comunione nella jam session continua che diventa rito per un ensemble aperto agli strumentisti di vari club americani dalla California a New York.

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