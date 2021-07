Madri e figlie: Gainsbourg - Birkin

“Jane B.” è il titolo del film di Agnes Varda sulla star anni 80 Birkin (famosa con il marito Serge Gainsbourg per la canzone e il film “Je t'aime moi non plus”). “Jane par Charlotte” è il documentario-ritratto intimo della figlia Charlotte Gainsbourg (altrettanto famosa attrice e cantante) sulla madre ormai 75enne. Tra madre e figlia. In mostra a Cannes (intervista, foto e immagini, parole scomode e spigolose a volte sinuose che 'filmano' corpi e anime): il pubblico diventa privato e viceversa. A volte è difficile anche toccarsi e farlo davanti alla cinepresa tra scatti e parlati rubati rende accattivante la relazione parentale... Mamma e figlia sono molto più di padri e figli: due madri e donne di generazioni diverse giocano di più. Esplorare e decostruire il corpo di un'icona pop diventa quasi impossibile per una bambina che è stata nel ventre di una donna per nove mesi. Jane Birkin definisce Charlotte Gainsbourg “ un territorio sconosciuto e misterioso” anche sessualmente dopo “Nymp()maniac” di Lars Von Trier. Poi c'è la morte dell'altra figlia Kate Barry. Solo così si capisce come una madre ami una figlia e una figlia debba amare una madre.

