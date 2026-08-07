“Maestri” di Giuseppe Cederna chiude la rassegna TeatrOUT

Interprete unico, Giuseppe Cederna per l'ultimo atto di TeatrOUT riempie l'anfiteatro Luigi Capicchioni di Chiuesanuova dove porta “Maestri”. Il racconto delle figure che hanno segnato la sua formazione umana e artistica. Stile coinvolgente e diretto, trasforma il teatro in uno spazio di condivisione, invitando alla riflessione e all'ascolto, a riscoprire il valore della relazione con il mondo e delle parole.

Poesia e letteratura, memoria e viaggio, con la musica che accompagna la narrazione: Matteo Castellan alla tastiera e alla fisarmonica e Nicola Testa alla chitarra. Attraverso i luoghi sia interiori sia reali - dai monasteri dell'Himalaya al Mediterraneo di Omero -; sulle tracce di autori che ancora insegnano a guardare il mondo con occhi nuovi, da Walt Whitman a Giuseppe Ungaretti, da Kostantinas Kavafis a Emily Dickinson e Osip Mandelstam.









