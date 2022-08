MAGIC CIRCUS Magia e spettacolo al Gran Galà Meraviglia

La magia circense è arrivata a San Marino con il Magic Circus. Ieri la serata di apertura, con il Gran Galà Meraviglia. Una formula vincente che unisce l'immagine tradizionale del circo itinerante con un nuovo linguaggio ironico. Sul palcoscenico del Teatro Titano sono saliti i comici di Colorado Caffè Enzo Polidoro e Didi Mazzilli. Poi, Ottavio Belli, direttore artistico della manifestazione e uno degli illusionisti più famosi al mondo. Hanno partecipato artisti del calibro internazionale, come Ernesto Planas, famoso per essersi esibito davanti alla Royal Family della Malesia. E ancora, Raffaello Corti, il ventriloquo Samuel Barletti – vincitore della quinta edizione di Italia's got Talent – e l'illusionista Oscar Strizzi. Gli eventi del Magic Circus proseguiranno fino a domenica. Questa sera, appuntamento a Campo Bruno Reffi a partire dalle 22:30, con un party circense. Dj set e tantissimi artisti, che trasporteranno gli spettatori in un vortice di divertimento, colori, musiche e sapori.

