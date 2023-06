Magic Mountain Festival: a San Marino l'evento che unisce musicisti da Paesi lontani

Dopo quattro anni di pausa, è tornato il Magic Mountain Festival: evento che a San Marino unisce musicisti locali con artisti provenienti da Paesi lontani. L'incontro tra diverse culture e influenze musicali martedì 13 giugno all'ex tiro a volo di Murata. Per questa edizione due i gruppi sul palco: i TV FUZZ e TsuShiMaMiRe.

La prima band si forma nel 2018 come progetto solita di Andrea Crispy Smiths e propone un sound con influenze new wave, indie rock e synth-pop. L'approccio della band è totalmente indie, nella logica del Do It Yourself: il fai da te che caratterizza l'arte indipendente. Nel 2022 esce l'LP True Stars. TsuShiMaMiRe sono invece un trio rock giapponese nato nel 1999. In oltre 23 anni la band si è esibita in migliaia di live, 15 tour negli Stati Uniti e 20 uscite discografiche. Per loro sonorità dall'hardcore noise fino all'indie rock introspettivo.