Magica Gilly premiata in Francia: la magia che unisce e supera le barriere

Un dolce sorriso che conquista tutti, occhi luminosi che si accendono davanti al pubblico e un grande cuore: sono le doti – naturali – di Magica Gilly, unica illusionista al mondo con sindrome di Down a calcare palcoscenici internazionali. Ieri, in Francia, ha ricevuto il “Premio Annick” per il contributo all’arte magica durante un evento sold-out dedicato alla solidarietà. Un orgoglio per San Marino che l'ha vista crescere e l'applaude tutte le volte che si esibisce. Una passione, quella per la magia, che Giliana ha ereditato dal papà, il mago Gabriel.

Padre e figlia, sempre insieme. Dentro e fuori dal palco. Da lui ha imparato tecnica e dedizione; il talento è invece tutto suo e la rende unica. Spesso in viaggio per l'Europa, ospite di Festival e programmi tv, magica Gilly ha anche pubblicato un manuale pratico per diventare illusionisti, il cui ricavato è stato devoluto all'Associazione Sammarinese Disabili ad Esordio Infantile. Ieri, dunque, l'ennesimo riconoscimento internazionale in una serata ricca di emozioni. L’obiettivo era raccogliere fondi per le cure di un bambino affetto da una malattia rara. Solidarietà e inclusione: è il viaggio magico di Gilly, che invita il pubblico a guardare oltre l’apparenza e a credere nell’impossibile. Ieri ha dedicato il premio a chi pensa che la magia possa davvero abbattere ogni barriera. Ed è forse questa la sua più grande magia.

