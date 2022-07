12°FESTIVAL DELLA MAGIA Magica Gilly protagonista anche in Catalogna: per lei il "Premio a la illusion"

Magica Gilly protagonista anche in Catalogna: per lei il "Premio a la illusion".

Sabato 16 luglio si è svolto in Spagna a Brafim una piccola cittadina catalana il 12°Festival della magia nel quale si sono esibiti i migliori artisti del panorama magico spagnolo. Invitata speciale, unica artista donna e non spagnola Magica Gilly. L'evento era organizzato da Jordi Caps un illusionista locale, in collaborazione con il municipio di Brafim. Anche in terra catalana la giovane illusionista ha fatto parlare di sé: infatti al termine dello spettacolo, è stato consegnato a Magica Gilly un riconoscimento per la sua eleganza ed originalità voluto proprio dalla municipalità della cittadina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: