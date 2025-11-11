PRIMA FILM Magnani dagl'occhi di Guerritore ANNA il film di Monica Guerritore sulla MAGNANI dopo la Festa del Cinema di Roma da venerdì 14 novembre in sala anche a San Marino

Biografico e introspettivo racconta due grandi attrici: Guerritore è Magnani. Con gli occhi di Monica interprete e regista del mito oltre la leggenda: fragilità piena. Una connessione dell'anima in ANNA la Guerritore le dedica tutta sé stessa. Vince l'Oscar per LA ROSA TATUATA ma “l'impronta del cuore” è Roma e i suoi amori, e Rossellini: così emerge la persona sempre più sola...



