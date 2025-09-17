EVENTI EMILIA MAGNUS: il grande BO La Cineteca di Bologna propone il docu-film HO CONOSCIUTO MAGNUS al Modernissimo il ricordo tra amici del grande fumettista bolognese (Roberto Raviola 1939-1996), autore di Tex oltreché di Alan Ford, in sala il regista Paolo “Fiore" Angelini

I luoghi cari all'autore sono fuori e dentro Bologna. Un mondo di MAGNUS legato ai suoi contrastati affetti e al suo mondo a fumetti che Fiore Angelini ha riportato a galla tra voci, suoni, e tratti di matita nascosti nei ricordi dei suoi per 20 anni dopo la morte di Raviola. Luca Baldazzi curatore delle mostre sull'artista apre i commenti insieme all'ex moglie del fumettista Margherita Fantuzzi ( si separerà da tutt'e due le sue compagne in tre fasi della sua vita: la prima (Alan Ford), la seconda (Satanik e Lo Sconosciuto) e la terza (il Texone dei 7 anni di ritiro in Appennino: Castel del Rio). Il documento-ricordo-filmato si sviluppa in tre fasi con l'ausilio di tre amici-testimoni: il regista va in giro con loro dove li porta il MAGNUS privato. Lui visse della e solo nella sua opera: immaginaria follia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: