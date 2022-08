Mago Gabriel, mezzo secolo di magia

Illusionista e mentalista. Per Gabriele Merli, in arte Mago Gabriel, è arrivato il momento di celebrare 50 anni di successi magici. Nella nostra intervista ha ricordato le sue più grandi imprese: dall'ibernazione umana alla pallottola fermata con i denti, fino all'evasione dalla cella di Cagliostro, nella fortezza di San Leo. Fondatore dell'Associazione Arte Magica Sammarinese, ha ideato anche il Festival della Magia di San Marino. Con lui, la sua migliore apprendista: Magica Gilly.

Nel video le interviste a Mago Gabriel e Magica Gilly

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: