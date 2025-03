PROTAGONISTE AL CINEMA Mainetti film: donne 'proibite' a Roma LA CITTÀ PROIBITA è la Capitale di oggi del regista Gabriele Mainetti protagonista una stunt-attrice asiatica in anteprima per la Festa della Donna nei circuiti UCI e anche in riviera

Lei è Mei, una donna straordinaria catapultata nella Capitale dalla Cina per vendicare la sorella: contro la mala orientale trova l'amore occidentale, “de Roma”: splendido! Marcello è un cuoco inguaiato dal padre, che ha lasciato madre e trattoria indebitati per fuggire con una donna proibita... Nemici, pregiudizi e sampietrini all'Esquilino multietnico, botte da orbi tra giardini e Piazzale Vittorio, con tanto amore in vespa.

