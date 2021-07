CINEFORUM ROMAGNA “Maledetta primavera” al cinema Lunedì d'Autore solo all'UCI Romagna la rassegna d'essai sul cinema sociale con MALEDETTA PRIMAVERA di Elisa Amoruso sugli anni 80 tratto dal romanzo SIRLEY edito da Fandango

Infanzia, adolescenza e una sorta di “sorellanza” tra bambine (Nina e Sirley) in una famiglia segnata dalla separazione e dalla emarginazione sociale. Un fratellino che conosce solo la rabbia e soffra dei litigi tra i genitori. La scuola che non c'è più. Un padre che non esiste: un vuoto e il nulla davanti. Una “famiglia incasinata” che non lascia spazio all'amore se non nella canzone di Loretta Goggi successo di Sanremo 1981 nelle hit dall'82 e oltre. MALEDETTA PRIMAVERA è un inno all'amicizia tra giovanissime così diverse e lontane cresciute divise. Sirley viene dalla Guyana francese e vuole interpretare la Madonna (nera) nella processione di quartiere perché sa di essere speciale.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: