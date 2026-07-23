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"Mandala" di Sand Art per pianoforte

“Grani” di SUONO e SAND ART dall'artista ERICA ABELARDO con il pianista JACOPO PETRUCCI da un'idea di Ruben Zahra al Forlì Grande Musica nell'ambito di Emilia Romagna Festival

di Francesco Zingrillo
23 lug 2026

GRAINS OF... in uno spettacolo multiplo e interdisciplinare che coniuga più arti “emotive”: l'effimero con il classico compositivo in divenire... Mandala di sabbia poetici in tempo reale su partiture pianistiche di Musorgsky e Ravel. Forme creative che cambiano negli occhi di chi guarda e ascolta. ABELARDO porta il graphic design nella fotografia dalla moda ai nuovi media. Da un tavolo luminoso modella e mallea granelli di sabbia, appunto, e musica evocando immagini che compaiono tra le dita lungo e dentro le note. Il repertorio del Novecento (PETRUCCI) ispirato alle arti figurative, tra suite e promenade, è perfezione pura.




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