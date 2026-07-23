EVENTI ROMAGNA "Mandala" di Sand Art per pianoforte “Grani” di SUONO e SAND ART dall'artista ERICA ABELARDO con il pianista JACOPO PETRUCCI da un'idea di Ruben Zahra al Forlì Grande Musica nell'ambito di Emilia Romagna Festival

GRAINS OF... in uno spettacolo multiplo e interdisciplinare che coniuga più arti “emotive”: l'effimero con il classico compositivo in divenire... Mandala di sabbia poetici in tempo reale su partiture pianistiche di Musorgsky e Ravel. Forme creative che cambiano negli occhi di chi guarda e ascolta. ABELARDO porta il graphic design nella fotografia dalla moda ai nuovi media. Da un tavolo luminoso modella e mallea granelli di sabbia, appunto, e musica evocando immagini che compaiono tra le dita lungo e dentro le note. Il repertorio del Novecento (PETRUCCI) ispirato alle arti figurative, tra suite e promenade, è perfezione pura.

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