Manicomics: il clown musicista pazzo

Circense pazzo LEVIS è stato in rassegna comica d'autore “RIDO SOGNO VOLO” di Piacenza. CRAZY FANTONY non a caso è coprodotto da Manicomics Teatro, vera avanguardia artistica italiana, già vista in Emilia proprio all'OPEN SPACE 360°di Piacenza. Clown, musicista e giocoliere creativo bellunese, vien dalla montagna per vivere a Torino dove impara l'arte con le doti naturali che già ha proprio all'Atelier Teatro Fisico. Gira l'Europa in varie scuole con i maestri del tendone da circo e della commedia dell'arte. Poi arriva il Brasile col Teatro Lume . Il teatro di figura lo porta ai festival più importanti di clownerie anche in Australia e Corea.