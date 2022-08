EMILIA ROMAGNA SPETTACOLI 'ManicoMusica' classica da T.S.O. In Emilia Teatro Festival della Provincia di Piacenza al Castello di Vigolzone TROPPE ARIE, musica classica comica per strumenti e mimo, del TRIO TRIOCHE regia di Rita Pelusio

Ci sono tutte le melodie classiche popolari conosciute da tutti. Suonate davvero con strumenti reali e oggetti veri o finti comunque aggiunti in valori musicali, comici e mimici, del TRIO TRIOCHE bizzarro ed esilarante. Una vecchia zia musicista con il nipote, talento 'parrocchiale' in erba insieme alla Norma, badante con una voce lirica accattivante, si misurano in una pantomima comica esaltante fino all'ultima nota senza darsi TROPPE ARIE...

fz

