EMILIA ROMAGNA TEATRO Manzoni-Testori: una 'prova' di vita I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA a 150 anni dalla morte di Manzoni e nel centenario della nascita di Giovanni Testori al Teatro Alighieri per il Ravenna Festival

Un caposaldo letterario che si può amare ancora nella riscrittura di Giovanni Testori confrontandosi con il romanzo per rimettersi “alla prova” nel riallestimento teatrale. Testori ha “accolto, tradito o tradotto” per il lettore (e lo spettatore) di oggi le antiche verità di cui abbiamo tanto bisogno. In scena gli attori provano un improbabile adattamento del copione con l'intento di diventare uomini in cammino proprio nel “fare teatro”. Un “romanzo della storia” di Manzoni 'passato' dalla vertigine della parola di Testori al reale (quotidiano): e se l'amore di Renzo e Lucia fosse profano (immorale?) e non così spirituale!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: