TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:23 Errata uguaglianza nell'accesso alla salute: documento del Comitato Sammarinese di Bioetica 19:13 Elezioni Giunte: il report finale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa 18:07 Si di Kiev al piano concordato con gli USA 17:56 "Mappamondo cancellato": Emilio Isgrò dona una sua opera a San Marino 16:05 Fsgc, un calcio a portata di tutti e più ambizioso nel nuovo piano strategico 15:19 Tentate truffe a San Marino: si fingono Carabinieri per chiedere denaro, gioielli e valori 14:07 Un 25 novembre per sensibilizzare su violenza e molestie nei luoghi di lavoro 11:32 Frontalieri italiani preoccupati per la riforma IGR: l’allarme dell’AFIS 10:31 Elezioni Giunte di Castello: ecco tutte le preferenze
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

"Mappamondo cancellato": Emilio Isgrò dona una sua opera a San Marino

L'artista siciliano di fama internazionale torna sul Titano per progetti condivisi

di Silvia Pelliccioni
25 nov 2025
Nel video le interviste a Emilio Isgrò, artista e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo
Nel video le interviste a Emilio Isgrò, artista e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo

Maestro dell'arte concettuale contemporanea, Emilio Isgrò è per tutti “il padre della cancellatura” e anche uomo di parola. Lo aveva anticipato nel corso della sua prima visita sul Titano, nel marzo scorso, di voler allacciare percorsi di collaborazione con le Istituzioni sammarinesi. E oggi il primo tassello di un progetto più ampio, è proprio la donazione al Paese di una sua opera che racchiude la poetica che lo ha reso famoso nel mondo, insieme all'essenza di un popolo: il forte attaccamento alla libertà, all'indipendenza e alla propria identità. 

Il nostro patrimonio artistico-culturale si arricchisce, dunque, di una sua opera, gli chiediamo. "Si arricchisce, - conferma -  e io mi arricchisco di un fregio che mi è stato regalato per cui sono in qualche modo un sammarinese anch'io. Honoris causa, ma lo sono. Perché da questo mappamondo cancellato ho fatto emergere solo la Repubblica di San Marino. Non perché San Marino sia più importante degli Stati Uniti o della Cina, perché in questo momento abbiamo più bisogno di realtà solo apparentemente piccole come San Marino che di realtà solo apparentemente grandi come possono essere gli Stati Uniti, perché il mondo ha bisogno di riorganizzarsi e deve ripartire dal piccolo per arrivare alla grandezza umana".

"Ringraziamo il Maestro Isgrò per la grandezza sua, - commenta il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - non c'era bisogno dell'opera perché sapessimo questo, ma a maggior ragione con un'opera che rimane all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, dove nell'opera stessa rientra solamente il nostro paese, ha un doppio significato. Questo rappresenta di fatto che San Marino è importante al di là della sua grandezza territoriale o statuale. Due: che tanti amici artisti comunque guardano San Marino come qualsiasi altro Stato del mondo, in mezzo tra questi diciamo il Maestro Isgrò".

Nel video le interviste a Emilio Isgrò, artista e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura