ARTE CONCETTUALE "Mappamondo cancellato": Emilio Isgrò dona una sua opera a San Marino L'artista siciliano di fama internazionale torna sul Titano per progetti condivisi

Maestro dell'arte concettuale contemporanea, Emilio Isgrò è per tutti “il padre della cancellatura” e anche uomo di parola. Lo aveva anticipato nel corso della sua prima visita sul Titano, nel marzo scorso, di voler allacciare percorsi di collaborazione con le Istituzioni sammarinesi. E oggi il primo tassello di un progetto più ampio, è proprio la donazione al Paese di una sua opera che racchiude la poetica che lo ha reso famoso nel mondo, insieme all'essenza di un popolo: il forte attaccamento alla libertà, all'indipendenza e alla propria identità.

Il nostro patrimonio artistico-culturale si arricchisce, dunque, di una sua opera, gli chiediamo. "Si arricchisce, - conferma - e io mi arricchisco di un fregio che mi è stato regalato per cui sono in qualche modo un sammarinese anch'io. Honoris causa, ma lo sono. Perché da questo mappamondo cancellato ho fatto emergere solo la Repubblica di San Marino. Non perché San Marino sia più importante degli Stati Uniti o della Cina, perché in questo momento abbiamo più bisogno di realtà solo apparentemente piccole come San Marino che di realtà solo apparentemente grandi come possono essere gli Stati Uniti, perché il mondo ha bisogno di riorganizzarsi e deve ripartire dal piccolo per arrivare alla grandezza umana".

"Ringraziamo il Maestro Isgrò per la grandezza sua, - commenta il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - non c'era bisogno dell'opera perché sapessimo questo, ma a maggior ragione con un'opera che rimane all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, dove nell'opera stessa rientra solamente il nostro paese, ha un doppio significato. Questo rappresenta di fatto che San Marino è importante al di là della sua grandezza territoriale o statuale. Due: che tanti amici artisti comunque guardano San Marino come qualsiasi altro Stato del mondo, in mezzo tra questi diciamo il Maestro Isgrò".



Nel video le interviste a Emilio Isgrò, artista e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: