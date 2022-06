TEATRO CARCERE BOLOGNA Maradona in casa circondariale Dal Progetto “Per Àspera ad Astra” il Teatro dell'Argine ha realizzato lo spettacolo SOLO IN CAMPO LA VITA SPARISCE con gli attori-detenuti della Casa Circondariale bolognese Rocco D'Amato

Per Aspera... «attraverso le asperità [si giunge] alle stelle», solo così si superano i momenti più di difficili con “il mestiere del teatro” anche le porte del carcere si aprono al mondo. Drammaturgia e adattamento registico di Mattia De Luca prendono le mosse da MARADONA che diceva: “il calcio fa sparire la vita”, e lui lo sapeva bene cosa significasse per la persona, la famiglia e gli affetti. Certo per non più di 90 minuti ed eventuale recupero... Un rettangolo limitato di gioco in cui si corre da una porta all'altra con un pallone e alcune regole di massima: ma la vita!? Il bello e il brutto stanno da un'altra parte. La realtà è una dimensione che ha spazi e tempi diametralmente diversi e spesso opposti, quindi? SOLO IN CAMPO LA VITA SPARISCE anche se il tempo scade, ogni domenica si ricomincia. "Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra della nostra vita” - scriveva Pasolini - che lo amava e praticava nei campetti di periferia a Bologna e Roma.

