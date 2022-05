'Marasma' punk per l'inferno dantesco

CANTO PRIMO fa parte della rassegna Fèsta/Viso-inaria a cura di E Production e Ravenna Teatro. La prima dal vivo dopo la sperimentazione “live streaming” di Bronson Produzioni nel 2021. Danza estatica e punk visionario in “immersione sinergica” - dicono al Teatro Rasi - un'operazione radicale e per certi versi estrema iniziata con 700 DANTE. Il concerto MIASMA-ARSURA nasce dalla domanda della band in piena pandemia: “cosa ci manca davvero”, al di là della retorica del comfort. La collaborazione visuale dei video nella performance del gruppo Nanou rende suggestiva anche la rappresentazione televisiva in cronaca. Fantascienza e realismo allineati in un inferno moderno quasi dantesco che è ricerca sul corpo e mix musicale in un MIASMA, appunto.

