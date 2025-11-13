Marcello Simoni presenta “L'eredità dei Gattopardi”

In libreria da neppure 10 giorni, già in vetta per richieste, “L'eredità dei Gattopardi” per Newton Compton arriva a San Marino in una prima straordinaria nella rassegna “Mementi”. Marcello Simoni presenta la seconda tappa della trilogia “La Saga della dinastia perduta”. Sequel de “La torre segreta delle aquile”: intrighi, congiure e complotti dinastici, tessuti attorno ad un segreto che attraversa due famiglie. Come sempre, minuziosa la ricostruzione storica – offrendo l'occasione di ripercorrere le gesta del Granconte Ruggero II di Altavilla, nell'anno dell'incoronazione a re, in una Sicilia normanna sull’orlo del caos – fa da sfondo e si intreccia con il mistero e l'avventura, interpretando le dinamiche di potere del periodo. Non ha bisogno di presentazioni Marcello Simoni: medievalista, autore culto di thriller storici, all'attivo romanzi bestsellers - a partire dall'esordio di “Il mercante dei libri Maledetti”, premio “Bancarella” restò in testa alle classifiche per oltre un anno – tradotti in oltre 20 Paesi per oltre 2 milioni di copie vendute solo in Italia.







