Marcello Simoni presenta “L'eredità dei Gattopardi”

Il nuovo romanzo di Marcello Simoni “L'eredità dei Gattopardi” a San Marino per Mementi, rassegna della Giochi del Titano, in collaborazione con Minerva

13 nov 2025
In libreria da neppure 10 giorni, già in vetta per richieste, “L'eredità dei Gattopardi” per Newton Compton arriva a San Marino in una prima straordinaria nella rassegna “Mementi”. Marcello Simoni presenta la seconda tappa della trilogia “La Saga della dinastia perduta”. Sequel de “La torre segreta delle aquile”: intrighi, congiure e complotti dinastici, tessuti attorno ad un segreto che attraversa due famiglie. Come sempre, minuziosa la ricostruzione storica – offrendo l'occasione di ripercorrere le gesta del Granconte Ruggero II di Altavilla, nell'anno dell'incoronazione a re, in una Sicilia normanna sull’orlo del caos – fa da sfondo e si intreccia con il mistero e l'avventura, interpretando le dinamiche di potere del periodo. Non ha bisogno di presentazioni Marcello Simoni: medievalista, autore culto di thriller storici, all'attivo romanzi bestsellers - a partire dall'esordio di “Il mercante dei libri Maledetti”, premio “Bancarella” restò in testa alle classifiche per oltre un anno – tradotti in oltre 20 Paesi per oltre 2 milioni di copie vendute solo in Italia.




