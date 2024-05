MASTROIANNI 100 Marcellooo: "come here" MARCELLO MIO protagonista la figlia Chiara Mastroianni con la madre Catherine Deneuve da Cannes per i 100 anni dell'attore felliniano al Supercinema nella Santarcangelo di Tonino Guerra

Vedere Mastroianni nella figlia attrice franco-italiana insiemi all'icona del cinema transalpino DENEUVE mamma e moglie sul set e nella vita: cappello, giacca e Chiara con i gesti e le movenze del papà. Tutto nasce dall'idea del fotografo di ELLE, Mondino, che sceglie di vestire le due donne come il divo MARCELLO: è l'idea del film trasposta con ironia da Honoré. Ruolo proustiano di CHIARA MASTROIANNI che come le “madeleines” (i dolcetti inzuppati nel tè) dello scrittore parigino odorano di ricordi e hanno il sapore del padre per una bambina al risveglio del mattino.

