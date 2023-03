Marche: 16 milioni di euro e una piattaforma online per il cineturismo

Le Marche scommettono sulla cultura, settore strategico insieme la turismo: lo fanno con un nuovo Cda della Fondazione Marche Cultura e con un primo annuncio della disponibilità di 16 milioni di euro provenienti dalla programmazione Ue per il cineturismo, spalmati in cinque anni, per fare conoscere le Marche anche come location di film, fiction e serie tv, sulla scia di altre regioni, come Puglia e Veneto. Il nuovo Cda della Fondazione Marche Cultura, composto da Andrea Agostini (presidente), direttore Francesco Gesualdi, Francesca Filauri e Maurizio Di Stefano (vicepresidente), mentre il direttore è Francesco Gesualdi. Creata una piattaforma online dedicata specificamente alla Marche Film Commission, uno strumento a disposizione delle Produzioni e degli operatori del comparto audiovisivo con tre database, in costante aggiornamento:Production Guide, Location Guide e Film Guide.



L'obiettivo della Fondazione Marche Cultura, ha spiegato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, è quello di "fare squadra e fare rete, anche con altri settori" come il turismo per "riuscire a dare alle Marche una immagine diversa; una regione ricca e dinamica, come sono i marchigiani". La cultura servirà a "scoprire un territorio bello, ma ferito fortemente dal sisma e da altre calamità naturali".









"Abbiamo un patrimonio diffuso da valorizzare - ha fatto notare - : non abbiamo un grande attrattore, né un unico monumento né una unica città che da soli riescano ad attrarre turisti e appassionati, abbiamo un territorio, tra l'altro anche collegato con i limiti infrastrutturali che conosciamo, che è un scrigno di bellezza, ma che nessuno, molte volte anche i marchigiani, riesce a conoscere fino in fondo".

Acquaroli si aspetta "tanti progetti che sappiano attrarre risorse e anche un percorso che ci renda centrali e forti in un settore, la cultura, strategico e nevralgico per il turismo, per il commercio e per altre filiere". L'assessore alla Cultura Chiara Biondi ha presentato il restyling del sito della Fondazione Marche Cultura e ha ricordato il progetto innovativo delle "reti tematiche, unico in Italia, attenzionato da Icom".