Marche belle: Dante a Gradara

Terra poetica della “Divina Commedia” di confine, intorno a noi (la vedi dai “monti azzurri” di San Marino), tra la Marca alta e le Romagne dei Malatesti, GRADARA, fortezza e borgo tra i più belli d'Italia. La cittadella con chiesette e cappelle medioevali cinta dalle mura contorna in saliscendi la rocca antica. Il fortilizio del XII secolo era una semplice e lineare struttura a torre quadra dei DE GRIFO passata poi al ramo riminese dei Malatesta. In queste stanze avvenne la tragedia tra Francesca Polenta di Rimini e il cognato Paolo il Bello da Verucchio perdutamente innamorati morti per passione muovono la compassione dell'Alighieri nel V canto dell'Inferno. Nei secoli il fortilizio diventa il palcoscenico dei sentimenti e dell'amor perduto tanto caro ai romantici. Luogo reso eterno dalla castellana Alberta Porta Zambettoni negli anni 20 del 900 ne fece luogo mondano frequentato da nobili e artisti.









