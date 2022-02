INTORNO A NOI Marche: valigie di cartone I Musei delle Marche parlano di migranti a Recanati il Museo dell'Emigrazione Marchigiana racconta storie di un'intera terra in un percorso espositivo multimediale

Un lungo viaggio dalle Marche alle Americhe tragitto doloroso spesso senza ritorno in treno e in nave o con mezzi di fortuna. Un intero popolo fino alla metà del 900 perdeva qualcosa per guadagnarsi “il pane da vivere”. Un storia intorno a noi così vicina ai destini di San Marino e delle Romagne terre di emigranti. Le zone della Marca così diverse tra loro accomunate dalla miseria che sposta uomini e donne pure oggi dal sud del mondo. Europa, America, Australia: italiani, marchigiani. Tante le giovani capaci di emanciparsi con il lavoro. Si sentono le loro voci e i passi veloci per le stanze della villa antica di Recanati.

