Marchetto: l'attore di "cartoon" parte dalla Romagna

Riaprono gli spazi teatrali anche a Forlì. Ieri allo storico teatro Fabbri in scena THE LIVING PAPER CARTOON di Ennio Marchetto. Un'occasione per rivedere il fantasista noto nel modo come “l'attore di cartone”. Platea in sicurezza e spazio teatrale aperto alle famiglie. Spettacolo serale senza confini, con anziani e bambini in sala, pensato da Sosthen Hennekam per un pubblico internazionale. Oggetti, parrucche, accessori e cartoncino come nei fumetti. MARCHETTO passa da un personaggio all'altro utilizzando l'arte del mimo e la musica. Trasformista tout court imita movenze e tic famosi. Mina e Liza Minelli, Madonna, Lady Gaga, Pavarotti e Mengoni. L'artista in scena è un “Edward mani di forbice” in carne e carta colorata, 'ritagliato' direttamente sul palcoscenico.

