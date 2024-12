SPETTACOLI REGIONE Marcorè canta Conan Doyle “SHERLOCK HOLMES - il musical” con Neri Marcorè in tournée emiliana dal Municipale di Reggio Emilia all'EuropaAuditorium di Bologna

Marcorè è in tour musicale e in tournée teatrale con il suo Sherlock recita Conan Doyle dopo aver interpretato De André, Santangelo e Guccini, oltre a vari personaggi cine-televisivi, con lo stile ironico che lo contraddistingue: un marchigiano di Fermo, “fumo di Londra”, molto British. Una versione garbata e cantata dell'investigatore più famoso di tutti i tempi: lui con 20 performer “vittoriani” di fine Ottocento. Umorismo e azione datati 1897 a 5 giorni dal LX della Regina Vittoria. Holmes apatico e leggendario ormai convinto che non ci siano più i criminali di livello d'una volta. Moriarty acerrimo nemico, manca... il preludio alla rinascita è un possibile attentato in pieno giubileo regale. Una macchinazione che il fido Watson, grande amico John, aiuta a risolvere rivelando insidie e tradimenti anche ai danni del detective di Baker Street. Musiche e coreografie italianissime sono fondamentali per rendere lo Sherlock-Marcorè accessibile anche a chi non legge più.

