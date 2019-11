Marescotti ha aperto la stagione di San Marino Teatro

Al Titano si è aperta la stagione teatrale di San Marino Teatro con il primo appuntamento con "Lo schermo sul leggio". Ciò che non ha mai visto in un libro e mai letto in un film, rassegna ideata da Ivano Marescotti che mette in correlazione teatro, cinema e letteratura. La rassegna quest'anno tratterà un tema specifico "tingendosi di nero": i tre appuntamenti saranno dedicati al genere noir e vedranno in febbraio salire sul palco il famoso autore Carlo Lucarelli. In scena nel pomeriggio "Lamb of the slaughter" con brani del romanzo di Roald Dahl, accompagnato dalle immagini tratte dal film di alfred Hitchcock.