SANREMO22 Maria Chiara Giannetta, da "Blanca" al palco di Sanremo: "L'ho sempre visto, la mia canzone è 'Ma che freddo fa'" In conferenza stampa la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella ad Amadeus: "Ha gradito il nostro omaggio, mi sono commosso"

Quarta serata per il festival di Sanremo, i cui ascolti sono sempre ottimi. E' la nottata delle cover e dei duetti, dagli anni 60 ai 90, mentre Amadeus riceve una telefonata decisamente speciale. Penultima serata per il festival della canzone italiana, che viaggia con oltre il 50 per cento di share ogni sera. La terza serata è stata vista da più di 9 milioni di spettatori, tra i quali uno in particolare, decisamente d'eccezione, che ha personalmente telefonato ad Amadeus per l'omaggio ricevuto: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto sta cambiando la classifica finale, Mahmood e Blanco passano in testa e scalzano Elisa, comunque seconda, mentre Gianni Morandi sale fino al terzo posto. Sono tanti i premi da assegnare, non c'è solo il vincitore: i giornalisti accreditati, oltre a concorrere alla votazione finale, assegnano altri due premi, quello “Mia Martini” dato da carta stampata e web e quello “Lucio Dalla” attribuito da radio e televisione. E sarà la serata di Maria Chiara Giannetta, giovane attrice che si augurava sinceramente di non comparire proprio nella serata successiva a quella di Drusilla Foer. E invece... Il festival, assicura l'interprete di “Blanca”, l'ha sempre visto.

Nel video gli interventi di Amadeus, Gianni Morandi, e l'intervista a Maria Chiara Giannetta, attrice e presentatrice

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: