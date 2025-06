Marino Capicchioni, 130 anni dalla sua nascita

A Santa Mustiola, la frazione del Castello di San Marino Città, il 28 giugno del 1895 nasce il grande liutaio Marino Capicchioni. Sono passati 130 anni, la musica fa parte delle sue passioni, suona infatti il sax enorme nella banda militare di San Marino, strimpella anche la chitarra e sarà proprio la ricostruzione di quel suo strumento a far nascere l'interesse per la liuteria. L'incontro poi con il professor Bernardino Graziani, chimico, fotografo e violoncellista, gli fa scoprire gli strumenti ad arco.

"Marino partì da semplice falegname, aveva imparato il mestiere del padre - racconta Massimo Rastelli, autore del volume "Il genio Capicchioni" -. Arrivò a costruire i più grandi strumenti ad arco. E' considerato il più grande liutaio del Novecento. Quest'anno cadono i 130 anni dalla nascita, proprio adesso a fine giugno e poi nel 2027 saranno 50 anni della morte perché è scomparso nel 1977, si è pensato in questo periodo di celebrare un po' questo personaggio".

Finita la guerra Marino Capicchioni raggiunge successo internazionale, negli anni Sessanta la sua fama cresce così tanto da diventare il liutaio preferito dei più grandi artisti internazionali, leggendare alla visita alla sua bottega nel 1967 del sovietico Ostrakh, considerato al tempo il più grande violinista al mondo.

"Ostrakh è andato nella sua bottega - racconta il nipote Italo Capicchioni, clarinetto solista alla Scala di Milano per un decennio, chiamato dal Maestro Claudio Abbado per “chiara fama”- . Lui e sua moglie erano preoccupati, volevano portarlo fuori, al ristorante. Invece lui è voluto stare lì, bere un bicchier di vino, una fetta di salame. Dopo è andato a passeggio per Rimini, prendeva Marino sotto braccio. A chi lo conosceva sembrava impossibile vedere Marino andare a passeggio per Rimini con Ostrakh, che allora era il numero uno del mondo".

Nel video l'intervista a Massimo Rastelli, autore del volume "Il genio Capicchioni", Italo Capicchioni, nipote e clarinetto solista alla Scala di Milano.