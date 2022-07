Mario Desiati vince il Premio Strega 2022

Lo scrittore, giornalista e poeta Mario Desiati è il vincitore del Premio Strega 2022 con il suo romanzo “Spatriati” (Einaudi). Un'edizione che resterà nella storia del più ambito riconoscimento letterario italiano per essere stata la prima con 7 autori in finale. Verso le 21 di ieri 7 luglio Mario si è presentato accompagnato dalla fidanzata al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Vestito in Valentino con una camicia di seta crema, al collo un collarino, gli occhi truccati con kajal (matita nera) e scarpe Converse arcobaleno come la mascherina. Desiati ha sfoggiato un outfit accattivante che fin dall'inizio della serata l'ha fatto brillare per la sua originalità. Già nominato come favorito, ha vinto con 166 voti per il suo “Spatriati”, festeggiando la vittoria con la bottiglia di Strega in mano. Ha sbaragliato tutti, al secondo posto Claudio Piersanti e al terzo Alessandra Carati.

Lo scrittore pugliese durante il suo discorso di ringraziamento: “La Puglia è una terra di frontiera. Sono cresciuto con gli scrittori pugliesi del Novecento, una di queste era Mariateresa Di Lascia che vinse qui nel 1995 ma non poté ritirare questo premio perché morì alcuni mesi prima. Lo dedico a lei e ai lavoratori dell'editoria italiana e alle anime che lavorano al mondo del libro italiano. Non basta la passione, ci vuole un contratto vero”.

