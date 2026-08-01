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Marionette e magia sul Rubicone

All'inCirco Teatro presenta DI FILI E DI FOLE con Gianluca Palma nell'ambito di BURATTINI e FIGURE a Savignano di Forlì-Cesena

di Francesco Zingrillo
1 ago 2026

Uno spettacolo del teatro di figura con marionette a filo ispirato al giullare della Commedia dell'Arte tra feste medievali, palio, e rievocazioni rinascimentali in centri e borghi rurali: raccontini musicali. Gli autori e artigiani della compagnia hanno realizzato oggetti di scena, pupazzi, burattini e marionette a mano con materiali di recupero. Clownerie, teatro, e ombre raccontano memorie storte e sogni rattoppati: poesia visiva e popolare 'vestibile' dalla gente nell'arte di strada. La giullarata scolpita e cantata nel legno con creature animate dall'artista, autore e musicista, si rivolge al bel cuore dei bambini non senza lo stupore di genitori e nonni, in piazza, tutti lì vicini...




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