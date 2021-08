Marlene Kuntz in concerto: grande la partecipazione, ma il maltempo frena gli ingressi

Gran finale per Smiaf Festival, la tre giorni dedicata ad arte, musica e sport estremi, con il concerto dei Marlene Kuntz. Per la prima volta a San Marino, la band cuneese ha deciso di dare ai sammarinesi un'anticipazione del suo Post Pandemic Tour, che partirà l'8 agosto da Carpi. In scaletta "Bellezza", "La canzone che scrivo per te" e tutti i grandi successi, fino alla chiusura con il brano più atteso: "Nuotando nell'aria". Sotto il palco, un pubblico di tutte le età: dai fan degli esordi fino agli ammiratori più recenti. Seicento gli spettatori al Campo Bruno Reffi, rispetto ai mille ammessi in base alle norme anti-Covid. Maltempo e freddo hanno frenato le adesioni secondo gli organizzatori, che però si dicono soddisfatti.

Il concerto, organizzato in collaborazione con PulsaAzioni, è stato la cerimonia di chiusura di Smiaf, il festival dei Giovani Saperi. Artisti di strada, acrobati e sportivi hanno animato le vie del centro per tutto il fine settimana. Secondo Tomaso Rossini, direttore organizzativo dell'evento, la partecipazione è stata ampia ed è aumentata rispetto agli anni precedenti. Molto apprezzate le acrobazie del Trial Show, spettacolo di moto in cui i piloti si sono esibiti su un percorso a ostacoli, e il Trickline contest, in cui 16 rider provenienti da tutta Europa si sono sfidati a colpi di salti ed evoluzioni su una corda elastica. Grandissimo successo anche per lo spettacolo di venerdì sera in Piazzale della Pieve, con trampolieri e mangiafuoco.

