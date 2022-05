TERRITORIO E MUSICA Marnàin canta: "benvenuto nel cuore" In anteprima tv per San Marino l'ultimo brano musicale dell'ATLETICO ORCHESTRA MARNÀIN dedicato alla cultura berbera degli “Uomini liberi” scritto in spagnolo da Andrea Pari dopo un viaggio nel Sahara

Sono gli AMAZIGH volgarmente BERBERI parola millenaria derivata dal medievale BARBARO. Un popolo antico e libero del Nordafrica che ancora oggi saluta gli ospiti in lingua con la parola di pace, AZUL FALLAWEN: “benvenuto nel mio cuore”. Il videoclip musicale di Paolo De Lucia è arricchito dai disegni del performer Massimo Modula ci permette di mostrare per immagini e repertori d'archivio Rai le facce delle donne e degli uomini delle montagne blu capaci di incontrare le tribù Tuareg del deserto verso le genti del mare: i popoli IMAZIGHEN si accolgono usando il potere come cura dell'altro attraverso la pace del cuore.

