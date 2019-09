Martin Eden partenopeo

Il famoso romanzo autobiografico di London MARTIN EDEN in versione partenopea ridotta e riadattato per il cinema dal casertano PIETRO MARCELLO (sceneggiato da Maurizio Braucci) con il solito spettacolare LUCA MARINELLI quello di Jeeg Robot e oltre... Da Oakland a Napoli, prima della Grande Guerra, l'avventuroso scrittore autodidatta, pioniere, operario e cercatore d'oro, diventa un marinaio napoletano che salva un aristocratico e per amore della ricca Elena si trasforma, studiando, in uno scrittore proletario riscattato dal socialismo anarchico alla ERRICO MALATESTA. Fiction girata ex novo nei quartieri e repertori d'epoca montati ad arte su musiche di Debussy e pezzi del canzoniere di Teresa De Sio: mix scapigliato adattissimo a un attore eclettico come Marinelli. “Sulle spalle di Jack London” si va dappertutto - secondo gli autori. Tra gli interpreti ancora un'icona, CARLO CECCHI, maledetto e cinico, disperato intellettuale decadente. La locandina da divo di Martinelli alla Amedeo Nazzari e il patinato da lungomare melò qualcosa deve anche a Nino D'Angelo, che non sfigura e non disdegna...

