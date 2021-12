Martin Wight: pubblicato un volume, curato da Michele Chiaruzzi, che raccoglie 2 testi del celebre politologo britannico

“Politica di potenza e sistemi di stati”: questo il titolo del libro uscito ieri, per la collana Pietre miliari dell'editore Le due rose. Il volume raccoglie due testi di Martin Wight: brillante storico e politologo britannico, scomparso nel 1972. Il Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Ateneo sammarinese, Michele Chiaruzzi, li ha riuniti e tradotti per la prima volta. Si tratta di un'opera sorprendente; preziosa per la comprensione delle dinamiche della vita internazionale in età diverse, comprese quella attuale. Il primo testo – Politica di Potenza -, uscì subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale; il secondo – Sistema di Stati – venne pubblicato postumo nel 1977, e consiste in una raccolta di saggi elaborati da Wight negli ultimi 8 anni di vita.