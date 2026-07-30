"Martina il Cuore e la Rosa”: fede e speranza, oltre la malattia

“La fede di Martina ci ha lasciato la fede – dice la mamma, Giovanna - perché noi non eravamo praticanti, non pregavamo, non andavamo a messa. Per noi adesso è il pane quotidiano”.

Insieme, portano una storia di amore e fede viva: i genitori Giovanna e Claudio; Doriana, Maria Chiara e Francesca, sono le tre sorelle minori di Martina. A soli 5 anni la diagnosi che cambia la vita: rabdomiosarcoma alveolare metastatico, 8% di sopravvivenza. Durante le cure, il primo segno nel dono di una immagine della Madonna Maria Rosa Mistica di Montichiari e il desiderio di Martina conoscerla. “Quando l'abbiamo accompagnata – racconta ancora la mamma - è scesa dalla macchina, ha visto questo luogo... Sembrava il Paradiso, perché lei appena è scesa dalla macchina ha detto: 'mamma sembra il Paradiso'. E da allora quel luogo è diventato un luogo dove lei tutte le settimane o anche più di una volta la settimana voleva andare, perché la Madonnina le dava dei messaggi e parlava con lei. E diceva che ogni giro che faceva nella vasca era per la guarigione dei bambini dell'istituto dei tumori; perché loro non potevano andare lì e lei lo offriva per questi bambini”. Agli stessi bambini l'offerta dell'acqua santa dal pellegrinaggio a Lourdes e un moltiplicarsi di gesti e incontri sorprendenti, nel dolore che diviene dono di sé. E una eredità che la famiglia raccoglie e trasferisce in libro: dalla cronaca di due anni di malattia, ad un messaggio potente di speranza.

“È una richiesta che ha fatto Martina – dice il padre, Claudio - Ci ha chiesto di diffondere e raccontare la sua storia, quello che lei ha vissuto e quello che che lei ha sentito, la fede, la sua fede, che è cresciuta sempre di più dentro di lei e che è trasmesso anche a noi”.

Nel video, le interviste a Giovanna Pupillo e a Claudio Kluzer, genitori di Martina









