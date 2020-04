LIBRI Massimiliano Giri vince il premio Mondadori per il miglior giallo italiano

Lo scrittore sammarinese Massimiliano Giri, con "Il senso delle parole rotte", ha vinto il premio Alberto Tedeschi Mondadori, il concorso per romanzi gialli più prestigioso d’Italia. “In questi giorni terribili per tutti, non è facile essere felici per qualcosa. Eppure per me oggi è un giorno speciale”, scrive Giri sul suo profilo Facebook annunciando la notizia. “Questo premio rappresenta il punto più alto della mia carriera – commenta -, ma è solo un punto di partenza, non di arrivo. Il mio primo romanzo giallo, che è anche un thriller e un poliziesco, uscirà a luglio in tutte le edicole italiane, che per fortuna restano aperte in questo terribile periodo, offrendo conforto e compagnia a tanti lettori”.



