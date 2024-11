CONCERTI Massimiliano Messieri in tournée con il progetto “Nature” Protagonista in Austria e Slovacchia, in collaborazione con le due Ambasciate e l'Associazione Austria-San Marino

Si è chiusa a Udine, alla sala Vivaldi del Conservatorio “Tomadini”, la tournee di Massimiliano Messieri. Lungo una settimana altri tre concerti dal respiro internazionale portando il talento sammarinese dall'Austria alla Slovacchia, nuovamente in Austria. Vienna, alla Mozarthaus Concert Hall; Bratislava al Palffy Palace Concert Hall; Eisenstadt, all'Università della Musica Joseph Haydn.

Una rassegna realizzata grazie alla collaborazione dell'Ambasciata di San Marino in Austria e dell'Ambasciata di San Marino in Slovacchia, in sinergia con l'Associazione Austria-San Marino. Messieri affida il suo progetto musicale "Nature" a tre professionisti: con la partecipazione di Elena Letnanova al pianoforte, in scena sono i concertisti Yuki Mack al pianoforte, al sax Alex Sebastianutto.

