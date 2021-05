BIENNALE DI ARCHITETTURA 2021 Massimiliano Raggi presenta opere che "nascono dagli alberi": il gusto estetico sposa la consapevolezza ambientale

L'architetto sammarinese Massimiliano Raggi presenta alla Biennale di Architettura di Venezia una collezione di sedute che strizza l'occhio all'ecodesign. SoulSeed richiama il tema della sostenibilità e dell'economia circolare: per tornare a vivere, in armonia con la natura. La miglior risposta all'interrogativo "How will we live together?", tema che caratterizza l'edizione 2021 della Biennale.

Opere che nascono dagli alberi e utilizzano materiali del tutto naturali sia per quel che riguarda le strutture in legno massello, sia per la parte di imbottitura, di tessuto, di collanti biodegradabili, di tinte e di oli vegetali.

Prodotti interamente compostabili, progettati per durare a lungo. Obiettivo: "Veicolare il legame imprescindibile tra l’uomo e la natura, per questo, - spiega Raggi - ogni arredo avrà incastonato al suo interno un seme. Al momento della vendita, inoltre, verranno donati dei semi contenuti all’interno di uno scrigno, le cui essenze potranno essere scelte e poi ripiantate per dare vita a nuovi alberi".

"Ho progettato questi pezzi per Soulseed - aggiunge l'architetto Raggi - pensando di creare manufatti unici che una volta entrati nei nostri ambienti possano continuare a vivere e a respirare, come degli amici che vengono a farti compagnia”.

