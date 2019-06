Massimo Bottura a Rimini per dare il via ad Al Meni, il circo mercato dei sapori

Sarà ancora una volta lo chef numero 1 al mondo ad accendere i fornelli di Al Mèni. Il colorato tendone in piazzale Fellini accoglierà Massimo Bottura per dare il via al Circo 8 e ½ dei sapori. La magia del circo e lo spettacolo del gusto si incontreranno in una atmosfera da sogno. Due mondi, due tradizioni e tante mani unite in un'unica acrobazia di gusto. Saranno i circensi e gli acrobati dei MagdaClan ad accompagnare Bottura e il pubblico in un crescendo di emozioni sotto il tendone di Al Meni. Si partirà sin dalla mattina con un percorso artistico in più postazioni fuori dal circo, fino ad arrivare allo show corale sotto al tendone dove il collettivo acrobatico sarà accompagnato dalla musica dal vivo in un susseguirsi di numeri pieni di incanto e tecnica. Momento clou alle ore 11,30 quando, alla presenza di Massimo Bottura, del presidente della Regione Stefano Bonaccini, dell’Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e dei protagonisti dell'evento, si darà il via ufficiale all’evento. Tutto è pronto per la sesta edizione di Al Méni che questo fine settimana vedrà protagonisti dodici chef della Regione Emilia Romagna e 12 talenti internazionali capitanati da Massimo Bottura, contadini e prodotti d’autore, street food stellato, artigianato e design. Sin dalla mattina prenderanno il via il mercato dei prodotti di eccellenza, il Lab Store Speciale Matrioška, l’area dedicata allo Street Food intorno al circo. Dalle ore 12,30 partiranno gli showcooking degli chef che cucinano a vista nel circo.