MATANO contro il Covid19 in "Frèenk!"

Frank Matano e Francesco Arienzo

Una speranza nel cielo di Romagna in primavera inoltrata e dopo la Pasqua anche a Cremona il 14 maggio, l'armata brancaleone MATANO & Company, sale e scende la penisola nel nome dello spettacolo (FRANCI!) e del varietà; per tutti i teatranti del centro-nord, da est e ovest, (Piemonte, Liguria, Veneto e Pianura Padana purtroppo fino a Cagli nelle Marche) che perdendo date, serate e convention, (causa COVID 19 senza rimborso statale o assistenza legale) finiranno presto sul lastrico... se almeno una risata non fermerà il 'coronas'. Frank e Francesco dopo l'incontro sul palcoscenico del GOT TALENT in programmi e selezioni non si son lasciati più, eppure uno era giudice e l'altro concorrente, fu colpo di fulmine e nacque lo show (senza regole) “FRANCI”. L'antidoto F/F (i 2 franceschi) uno timido e irresistibile l'altro esplosivo e surreale entrambi creativi sul fil dell'ironia che con tutta 'sta paura almeno (“forse”) un po' (“molto”) di virus (dal cuore) lo porta via... (“divertente”, loro ne sono certi).

