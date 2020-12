RAI MIBACT UNESCO Matera: 'paesaggio-passaggio' multimediali “Paesaggio culturale” della Rai sul web il Patrimonio UNESCO tra i siti italiani il mini-documentario su MATERA, i Sassi e il parco delle chiese rupestri

Dal 1993 l'UNESCO indica MATERA e la Murgia lucana con il “Paese di pietra” il cuore del “CULTURAL LANDSCAPE” (paesaggio e sito culturali anche del sacro) in Italia insieme ai Sacri Monti lombardi e piemontesi oltre alle Cinque Terre, al Cilento e alla Val D'Orcia toscana. Gli oltri 50 mini documenti filmici e multimediali di Rai Cultura rappresentano la sintesi divulgativa del progetto promosso dal MiBac su architettura e relazioni umane. “La Città di sasso” tra le più antiche del pianeta, insediamento naturale sin dal Paleolitico sviluppatasi in pieno Medioevo per l'impronta crisitana, prende origine dagli anfiteatri naturali del Sasso Cervoso e Sasso Barisano Un luogo di dolente bellezza, malinconica “Capitale del Mondo contadino”. MATERA, Patrimonio locale noto ai suoi divenuta paeaggio-passaggio nazionale e definitivamente “eredità mondiale”.

fz

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: