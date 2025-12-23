Matilde Masi presenta “Cuore Blu”, viaggio fantastico di un giovane pirata

Matilde Masi non ha ancora 22 anni e Cuore Blu è il suo primo romanzo. Lo ha presentato nella Sala del Castello di Serravalle, davanti ai genitori e a tanti giovani come lei. Il libro è un viaggio tra mari infiniti, creature fantastiche e sogni di speranza. Racconta la storia di un giovane pirata in cerca del tesoro chiamato Cuore blu, che dà il titolo al libro: “durante la sua avventura incontra vari personaggi, poi esplora nuovi posti, isole, incontra animali mistici”, racconta l'autrice, che ha legato il racconto alla mitologia, “soprattutto orientale, cinese e giapponese, perché è appunto la mia passione”. Ha scritto il romanzo “per hobby”, “perché oltre alla scrittura – ci racconta - c'è la musica, suono il flauto traverso e poi il disegno. Di fatto la copertina l'ho disegnata io”. Guardando ai prossimi progetti: “la scrittura ormai fa parte della mia arte, quindi faccio fatica a non scrivere, perché sento già la nostalgia. Sì, in futuro ho intenzione di scrivere altri libri”.







